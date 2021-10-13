СМИ опубликовали фрагмент протокола допроса Собчак после ДТП в Сочи

Газета «Вечерняя Москва» опубликовала фрагмент протокола допроса телеведущей Ксении Собчак после ДТП в Сочи.

На допросе Собчак заявила, что сразу после аварии поняла, что у неё не было серьёзных повреждений. Помощник телеведущей вызвал скорую помощь для других пострадавших, а также машину до аэропорта для самой Собчак.

«Я ещё раз уточнила у Кирилла, точно ли едет скорая. Он вновь подтвердил мне, что скорая вот-вот приедет. Мы пересели в другой автомобиль и поехали в аэропорт», — сообщила Собчак на допросе.

Отмечается, что в итоге она обратилась к врачам уже в Москве, где медики диагностировали у неё ушибы головы, копчика и грудной клетки.

На допросе Собчак не смогла назвать виновного в аварии и добавила, что не следила за действиями водителя и обстановкой на дороге в процессе движения.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

В Министерстве внутренних дел позже сообщили, что руководство следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование дела о ДТП в Сочи. Водителю Mercedes, в котором находилась Собчак, предъявлено обвинение.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.