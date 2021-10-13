Вирусолог рассказал о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

«Считаю, что это поможет. Более того, это единственное, что может помочь. При этом на первом месте по важности стоит первичная вакцинация. Многие сограждане опасаются вакцинации и питаются сведениями из интернета, далёкими от науки. Это проблема. Ревакцинируются те, кто сознательно прошёл вакцинацию, с ними большой проблемы нет», — сказал вирусолог.

Аграновский также напомнил о необходимости соблюдать «всем известные» меры предосторожности.

«Они несколько надоели, но необходимы. Носить маску в общественных местах, избегать посещения людных мест без необходимости. Также необходимо проветривать помещения», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.