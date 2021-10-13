ОНК: Борис Шпигель переведён из тюремной больницы в гражданскую

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RT
Арестованный глава группы «Биотэк» Борис Шпигель, содержавшийся в больнице СИЗО «Матросская Тишина», 11 октября переведён в гражданскую больницу для повторного медицинского освидетельствования в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы со ссылкой на представителя администрации изолятора.
ОНК: Борис Шпигель переведён из тюремной больницы в гражданскую
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Ранее член ОНК Москвы Ольга Дружинина в беседе с RT рассказала об ухудшении здоровья Шпигеля и о том, что у него выявлены тяжёлые хронические заболевания, входящие в утверждённый правительственным постановлением перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО.

22 сентября Мосгорсуд отклонил жалобу Шпигеля на решение Басманного суда, продлившего срок ареста главы «Биотэка» до 20 ноября.

Шпигель пребывает под следствием уже более полугода. В конце марта стало известно о задержании бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц. Они были арестованы. 

Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

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