ОНК: Борис Шпигель переведён из тюремной больницы в гражданскую
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Ранее член ОНК Москвы Ольга Дружинина в беседе с RT рассказала об ухудшении здоровья Шпигеля и о том, что у него выявлены тяжёлые хронические заболевания, входящие в утверждённый правительственным постановлением перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО.
22 сентября Мосгорсуд отклонил жалобу Шпигеля на решение Басманного суда, продлившего срок ареста главы «Биотэка» до 20 ноября.
Шпигель пребывает под следствием уже более полугода. В конце марта стало известно о задержании бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц. Они были арестованы.
Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.