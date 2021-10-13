В столице Хакасии усилили безопасность в школах из-за слухов о вооружённом человеке

Власти столицы Хакасии Абакана заявили об усилении безопасности в местных школах из-за появления в мессенджерах слухов о вооружённом человеке.

Об этом сообщается на сайте мэрии Абакана.

«В связи с распространением в некоторых родительских чатах городских школ сообщений о возможном проникновении вооружённого человека в абаканские школы во всех муниципальных учреждениях независимо от сферы деятельности усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям», — говорится в заявлении.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы. Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.

Ещё одна похожая трагедия произошла осенью. 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. В результате ЧП погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.