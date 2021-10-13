Юрист рассказала, как получить налоговый вычет за покупку лекарств

В России можно получить социальный налоговый вычет за приобретённые по назначению лекарства для себя или членов семьи, заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

В комментарии агентству «Прайм» эксперт напомнила, что налоговый вычет можно оформить в пределах 120 тыс. рублей за календарный год.

Для этого до конца года, когда были приобретены препараты, необходимо подать в налоговую заявление о подтверждении права на социальный вычет с приложением чеков, рецепта от врача и справки о составе семьи в случае, если лекарства оплачивались для родственников. Спустя месяц после подачи заявления в органах выдадут уведомление для передачи работодателю, чтобы он не удерживал налог с зарплаты.

По словам Рыжковой, если по какой-то причине не удалось оформить бумаги в тот же год, деньги можно вернуть в течение трёх лет после приобретения препаратов. Для этого нужно обратиться в налоговую службу с заявлением о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же самые подтверждающие документы.

В сентябре правительство России определило перечень услуг, при оплате которых начиная с 2022 года смогут получать «спортивный» налоговый вычет.