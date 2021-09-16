Кабмин утвердил перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом

Правительство России определило перечень услуг, при оплате которых начиная с 2022 года смогут получать «спортивный» налоговый вычет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что такой механизм позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

«Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан», — говорится в сообщении.

В начале августа сообщалось, что в России вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оказанные услуги в физкультурно-оздоровительной сфере.