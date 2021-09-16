Кабмин утвердил перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом
- РИА Новости
Отмечается, что такой механизм позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.
«Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан», — говорится в сообщении.
В начале августа сообщалось, что в России вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оказанные услуги в физкультурно-оздоровительной сфере.