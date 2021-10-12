В Калининграде открыли ещё два пункта вакцинации от COVID-19

В Калининграде открыли ещё два мобильных пункта вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Прививки начали делать в торгово-развлекательном центре на Театральной и в помещении городского молодёжного клуба «Галактика».

Всего в городе работает восемь мобильных пунктов.

«Как показала практика, такие пункты очень востребованы. Но привиться и от коронавируса, и от гриппа по-прежнему можно и в поликлиниках — как по записи, так и в порядке живой очереди», — заявила эксперт департамента охраны здоровья регионального Минздрава Александра Онищук.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.