В Калининграде открыли ещё два пункта вакцинации от COVID-19

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В Калининграде открыли ещё два мобильных пункта вакцинации от COVID-19.
В Калининграде открыли ещё два пункта вакцинации от COVID-19
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Прививки начали делать в торгово-развлекательном центре на Театральной и в помещении городского молодёжного клуба «Галактика».

Всего в городе работает восемь мобильных пунктов.

«Как показала практика, такие пункты очень востребованы. Но привиться и от коронавируса, и от гриппа по-прежнему можно и в поликлиниках — как по записи, так и в порядке живой очереди», — заявила эксперт департамента охраны здоровья регионального Минздрава Александра Онищук.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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