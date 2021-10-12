В Курганской области вводят режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Курганской области с 18 октября вводят режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

Об этом сообщает URA.RU.

«В Курганской области принято несколько важных решений оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. Вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет с 18 октября, за исключением тех, кто переболел в течение полугода или имеет сертификат о прививках», — отмечается в решении штаба.

Работодатели должны перевести сотрудников старше 65 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, на удалённый режим работы или обеспечить для них соблюдение режима самоизоляции другим способом.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан.

Лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.