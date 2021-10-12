В Курганской области вводят режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В Курганской области принято несколько важных решений оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. Вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет с 18 октября, за исключением тех, кто переболел в течение полугода или имеет сертификат о прививках», — отмечается в решении штаба.
Работодатели должны перевести сотрудников старше 65 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, на удалённый режим работы или обеспечить для них соблюдение режима самоизоляции другим способом.
Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан.
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