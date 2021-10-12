Нутрициолог Черняева рассказала о полезных свойствах какао

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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала о полезных свойствах какао.
Нутрициолог Черняева рассказала о полезных свойствах какао
  • © Ralph Kerpa
  • globallookpress.com

«Какао богато антиоксидантами, полифенолами, способствует в том числе укреплению иммунитета, повышению настроения. В какао очень много магния, а магний влияет на укрепление нервной системы, сердечно-сосудистой системы, улучшает качество обменных процессов в организме», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, такой напиток полезен только в умеренном количестве, так как он очень калорийный, особенно если добавить сахар или маршмеллоу.

«В день можно выпивать не более двух стандартных чашек какао», — отметила Черняева.

Как добавила эксперт, не стоит забывать, что в какао содержится и кофеин.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по снижению уровня сахара в крови.

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