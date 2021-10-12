Диетолог Гинзбург дал советы по снижению уровня сахара

Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал советы по снижению уровня сахара в крови.

В беседе с Nation News он заявил, что для достижения поставленной цели нужно свести до минимума употребление продуктов с высоким гликемическим индексом и продуктов, в составе которых много сахара.

«К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся белый хлеб, картофель, белый рис. А надо любить сложноуглеводные продукты, например, грубый хлеб, овсянку, гречку, овощи», — сказал Гинзбург.

Эксперт также посоветовал есть небольшими порциями, но регулярно, отдавать предпочтение рыбе, а не мясу, заменять подсолнечное масло на оливковое.

Для перекуса, добавил Гинзбург, отлично подойдут мюсли на кефире.

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