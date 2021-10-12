На Ставрополье рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Четверть всех больничных коек в Ставропольском крае уже перепрофилированы под пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Об этом сообщает newstracker.ru.

По словам Колесникова, на данный момент в регионе развёрнуто 4164 места для заболевших коронавирусом, из них 72% обеспечены кислородом.

Как отметил министр, из-за растущего числа пациентов развёрнуто 100 коек в краевой клинической больнице, 120 — на территории реабилитационного центра, ещё 200 появятся на базе 4-й городской больницы.

Также стало известно, что в Казани начнёт работу новый мобильный пункт вакцинации.

Он будет расположен в одном из офисов Сбера, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.