В Томской области зарегистрировали 108 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области зарегистрировали 108 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 62 жителя региона.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 44 823 жителя, из больниц выписаны 37 274 человека.

Также стало известно, что в Красноярском крае выявили 419 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 120 725.

Кроме того, в крае проведено 3 790 447 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 2419.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.