В Краснодарском крае выявили 235 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае выявили 235 случаев коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае выявили 235 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Тимашевском районе (38 человек), а также в Краснодаре, Армавире и Анапе.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 76 608 случаев COVID-19. Выздоровел 56 271 человек, в том числе 354 за минувшие 24 часа.

В стационарах лечение проходят 3018 пациентов, на дому — 10 699.

В целом в России подтвердили 28 190 случаев коронавируса за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

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