В Тверской области рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

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За сутки в Тверской области зафиксировали 293 случая коронавируса. Выздоровели при этом 26 человек.
В Тверской области рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 69 880, вылечившихся — 59 946.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 378 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56. С начала пандемии в регионе заболел 81 741 человек.

Из больниц при этом выписаны 70 132 жителя, в том числе 371 за последние сутки.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

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