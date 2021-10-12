В Волгоградской области подтвердили 373 случая коронавируса за сутки

В Волгоградской области подтвердили 373 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 96 457 человек. Из медучреждений выписаны 85 773 жителя, включая 329 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 136 847 граждан (+15 002 за сутки). Оба компонента вакцины получили 969 547 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.