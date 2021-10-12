В Татарстане зарегистрировали 99 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане зарегистрировали 99 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике за время пандемии достигло 28 035. Из медучреждений выписаны 23 733 жителя, в том числе 106 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курской области выявили 249 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Всего в регионе заболели 60 446 человек.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.