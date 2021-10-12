В Крыму развернули ещё более 100 коек для пациентов с COVID-19

В Крыму дополнительно развернули более 100 коек для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

«На сегодняшний день коечный фонд доразвёрнут до 4064 коек в 31 медицинской организации», — уточнил замглавы ведомства Антон Лясковский.

Отмечается также, что на амбулаторном лечении в регионе находятся 5646 пациентов, в стационарах — ещё 3974.

Также стало известно, что в Ростовской области на базе шести медучреждений будут созданы ковидные госпитали. Как передаёт rostovgazeta.ru, об этом рассказал глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

В настоящее время в области работает 32 инфекционных госпиталя.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.