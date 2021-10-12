В Нижегородской области подтвердили 655 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили 655 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 177 060. Выздоровели 160 723 жителя, в том числе 514 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 056 650 человек. Оба компонента вакцины получили 992 012.

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 28 190 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.