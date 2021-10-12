В Тамбовской области зарегистрировали 148 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 148 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 45 086. Из больниц выписаны 42 659 жителей.

На госпитализации находится 961 пациент, на карантине на дому — 1268.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 378 339 граждан. Завершил иммунизацию 352 901 человек.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 405 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. С начала пандемии в области заболел 102 291 житель.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.