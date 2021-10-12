В Тамбовской области зарегистрировали 148 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Тамбовской области зарегистрировали 148 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 148 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 45 086. Из больниц выписаны 42 659 жителей.

На госпитализации находится 961 пациент, на карантине на дому — 1268.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 378 339 граждан. Завершил иммунизацию 352 901 человек.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 405 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. С начала пандемии в области заболел 102 291 житель.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить