В Удмуртии прививку от COVID-19 сделали более 415 тысяч человек

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В Удмуртии прививку от коронавируса сделали 415 318 человек. Оба компонента вакцины получили 331 738 жителей.
В Удмуртии прививку от COVID-19 сделали более 415 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается также, что за последние сутки в регионе выявили 320 случаев COVID-19, из больниц при этом выписали 220 пациентов.

Наряду с этим стало известно, что общее число заболевших в Ставропольском крае достигло 90 173, выздоровевших — 71 121, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. 

За минувшие 24 часа в регионе коронавирусом заболели 368 человек, вылечились 379.

Прививку от COVID-19 сделали 737 тыс. жителей.

«Около 697 тыс. граждан получили оба компонента вакцины», — добавил Владимиров.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

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