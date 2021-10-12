В Крыму выявили 531 случай COVID-19 за сутки

В Крыму выявили 531 случай коронавируса за сутки, из медучреждений региона выписали 457 человек.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике заболели 84 817 человек, вылечились 71 674.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 215 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 77 525.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.