Пульмонолог дал советы по восстановлению дыхания после COVID-19

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Пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко дал советы по восстановлению дыхания после COVID-19.
Пульмонолог дал советы по восстановлению дыхания после COVID-19
  • Reuters

По словам Карабиненко, выявить проблему с дыханием можно с помощью пульсоксиметра. Если соответствующий показатель опускается ниже 90%, необходимо проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать терапию.

Также существуют упражнения, восстанавливающие работу дыхательной мускулатуры после перенесённого заболевания.

«У одних остаётся длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остаётся затруднённый вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры», — пояснил Карабиненко в беседе с радио Sputnik.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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