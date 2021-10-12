Решетников назвал основную причину удорожания овощей в России

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал основную причину удорожания овощей в стране.

По его словам, виной всему является отставание от графика по сбору урожая.

«По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей — на 7%. Основная причина — низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», — цитирует его ТАСС.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московской области ввели в сельскохозяйственный оборот 25 тыс. га земель с начала 2021 года.