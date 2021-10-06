В Подмосковье ввели в сельскохозяйственный оборот 25 тысяч га земель с начала года

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В Московской области ввели в сельскохозяйственный оборот 25 тыс. га земель с начала 2021 года.
В Подмосковье ввели в сельскохозяйственный оборот 25 тысяч га земель с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Частично участки уже засеяны пшеницей. Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, её посадили почти на 545 га.

По словам министра, больше всего участков передали под сельское хозяйство в Лотошине, Ступине и Талдоме.

Воскресенский добавил, что к концу года область планирует ввести в оборот более 44 тыс. га земель.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что Московская область планирует подписать 14 соглашений с инвестициями на 13 млрд рублей в рамках всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень», которая открылась в Одинцовском округе.

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