Эксперт высказался об идее ограничить причастных к экстремизму в сборах пожертвований

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести ограничения для причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования.
Эксперт высказался об идее ограничить причастных к экстремизму в сборах пожертвований
  • РИА Новости

«Это немножко избыточная мера. На мой взгляд, это не та проблема, которая стоит сейчас перед нашим обществом», — заявил Орлов.

Вместе с этим он допустил возможность введения подобных ограничений.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением ввести ограничения для причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования.

По его мнению, действующее законодательство не запрещает данной категории лиц собирать пожертвования, что может быть использовано для противоправной деятельности, в том числе путём сокрытия реальных целей сбора средств.

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