Эксперт высказался об идее ограничить причастных к экстремизму в сборах пожертвований
- РИА Новости
«Это немножко избыточная мера. На мой взгляд, это не та проблема, которая стоит сейчас перед нашим обществом», — заявил Орлов.
Вместе с этим он допустил возможность введения подобных ограничений.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением ввести ограничения для причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования.
По его мнению, действующее законодательство не запрещает данной категории лиц собирать пожертвования, что может быть использовано для противоправной деятельности, в том числе путём сокрытия реальных целей сбора средств.