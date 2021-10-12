Эксперт высказался об идее ограничить причастных к экстремизму в сборах пожертвований

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести ограничения для причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования.

«Это немножко избыточная мера. На мой взгляд, это не та проблема, которая стоит сейчас перед нашим обществом», — заявил Орлов.

Вместе с этим он допустил возможность введения подобных ограничений.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением ввести ограничения для причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования.

По его мнению, действующее законодательство не запрещает данной категории лиц собирать пожертвования, что может быть использовано для противоправной деятельности, в том числе путём сокрытия реальных целей сбора средств.