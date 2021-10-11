Академик РАН Ершов прокомментировал ситуацию с чумой

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Учёный-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с чумой.
Академик РАН Ершов прокомментировал ситуацию с чумой
  • AP

«У нас колоссальный опыт в России с чумой. Это же заболевание местное, локализованное. Это не грипп, это не ковид. Он привязан к местности. В основном это степи, где переносчиками чумы являются крысы, тарбаганы, суслики и так далее», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Со своей стороны, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» напомнил, что чума относится к зоонозным инфекциям.

«На сегодняшний момент различные организации, такие как Россельхознадзор и Роспотребнадзор, очень чётко отслеживают природные очаги обитания возможных инфицированных грызунов и стараются выявить неблагоприятные факторы, которые могут влиять на возможность заражения человека», — отметил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за глобального потепления и воздействия человека на природу в мире наблюдается рост числа случаев чумы.

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