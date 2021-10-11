Попова сообщила об увеличении числа случаев чумы в мире
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- РИА Новости
«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Попова добавила, что фиксируется увеличение числа случаев чумы в мире. По её словам, «это тоже риски сегодняшнего дня».
Она также отметила важность оперативного реагирования на ситуацию.
Ранее в ВОЗ одобрили первую вакцину от малярии.
В августе Роспотребнадзор сообщил, что осенью в России может наблюдаться большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.