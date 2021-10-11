В Крыму прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский прокомментировал ситуацию с коечным фондом для заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«У нас на сегодняшний день уже 4009 коек развёрнуто. В выходные было доразвёрнуто порядка 60 коек. Сразу на них идёт загрузка. Загруженность высокая. Сейчас смотрим по выписке пациентов, в начале недели тоже выписка активно идёт», — заявил Лясковский.

По его словам, на этой неделе планируется развернуть ещё места для пациентов с COVID-19.

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