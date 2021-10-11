В Мурманской области выявили 189 случаев COVID-19 за сутки

В Мурманской области выявили 189 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболел 74 441 житель. Выздоровели при этом 56 126 человек. Специалисты области провели 1 177 126 тестов на COVID-19.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 352 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный штаб. Вылечились 297 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 86 809. Выписаны из больниц 75 974 человека.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.