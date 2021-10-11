Бывший главный инфекционист Москвы поддержал запуск бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в столице

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Профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев прокомментировал запуск бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в столице.
Бывший главный инфекционист Москвы поддержал запуск бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в столице
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«Это хорошо, в общем-то, давно пора так сделать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, точность экспресс-тестов вполне укладывается в нормативы.

«Да, это не 100%-ная гарантия, но близко к этому», — отметил Малышев.

Он добавил, что это полезное мероприятие.

В Москве открылись пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в десяти многофункциональных центрах (МФЦ) и десяти общественных местах.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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