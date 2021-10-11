В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тверской области выявили 292 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели при этом 299 жителей региона.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 69 587 человек, вылечились 59 920.

Также стало известно, что в Самаре предусмотрят ещё 415 коек для пациентов с COVID-19. Так, в горбольнице №10 будут перепрофилированы некоторые отделения, передаёт sova.info со ссылкой на сайт областного правительства.

Два из пяти отделений уже подготовлены, ещё три здания откроются для заболевших коронавирусом в ближайшее время.

В целом в регионе развёрнуто более 7,5 тыс. мест для помощи пациентам с COVID-19.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.