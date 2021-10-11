В Пермском крае зафиксировали 549 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зафиксировали 549 случаев коронавируса за сутки. Из больниц региона выписали 331 жителя.
В Пермском крае зафиксировали 549 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала пандемии в крае заболели 107 323 человека, выздоровели 93 455.

В настоящее время в больницах лечение проходит 4541 пациент. Свободными для заболевших COVID-19 остаются 8,8% перепрофилированных коек.

Вакцинацию прошли 793 277 жителей. Оба компонента вакцины получили 645 537 человек.

Также стало известно, что карантин по коронавирусу ввели в семи отделениях трёх нижегородских психиатрических медучреждений, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.

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