В Оренбургской области выявили 376 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 376 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области выявили 376 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

Общее число заболевших в регионе достигло 81 363. Выздоровел при этом 69 761 человек, в том числе 363 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Нижегородской области зарегистрировали 658 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 176 405 жителей. Вылечились 160 209 нижегородцев, включая 509 за последние 24 часа.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.

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