В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом

В Севастополе планируют развернуть дополнительные койки для пациентов с коронавирусом на базе пансионатов «Изумруд» и «Лазурь».

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Из 995 коек заняты 943, 52 койки свободны, что составляет 5%», — заявил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

В «Изумруде» планируют после 14 октября ввести в строй под госпиталь второй корпус. Там появится 50—70 коек.

«Сегодня ещё проработаем на Северной стороне пансионат «Лазурь», который в прошлом году использовали. Это, правда, платная история», — сказал Кулагин.

По его словам, там можно разместить 105 коек.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 121 845 человек (+14,1 тыс. за сутки). Оба компонента вакцины получили 968 484 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.