В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Из 995 коек заняты 943, 52 койки свободны, что составляет 5%», — заявил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.
В «Изумруде» планируют после 14 октября ввести в строй под госпиталь второй корпус. Там появится 50—70 коек.
«Сегодня ещё проработаем на Северной стороне пансионат «Лазурь», который в прошлом году использовали. Это, правда, платная история», — сказал Кулагин.
По его словам, там можно разместить 105 коек.
Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 121 845 человек (+14,1 тыс. за сутки). Оба компонента вакцины получили 968 484 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.