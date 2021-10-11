В Татарстане выявили 100 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 100 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике заболели 27 936 жителей. Из больниц при этом выписаны 23 627 человек, в том числе 15 — за минувшие 24 часа.

В свою очередь, в Крыму прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19. Как заявили в пресс-службе вице-премьера республики — министра труда и соцзащиты Елены Романовской, коечный фонд доразвернули до 3949 коек в 31 больнице.

«ИВЛ — реанимационные 176 коек, нереанимационные — 60 коек, кислородная поддержка — 1293 койки, без кислорода — 2656 коeк», — цитирует «Крым 24» сообщение ведомства.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.