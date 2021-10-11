В Тамбовской области зарегистрировали 146 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 146 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 146 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 44 938 жителей, вылечились — 42 470.

На госпитализации в настоящее время находятся 1027 пациентов, на карантине на дому — ещё 1283.

Первый этап вакцинации прошли 377 355 граждан, оба этапа — 352 304.

Также стало известно, что с 11 по 17 октября жители Новгородской области могут сделать прививку от COVID-19 в мобильных пунктах. Предварительная запись не требуется, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Пункты работают, в частности, в Великом Новгороде, Боровичском, Валдайском и Шимском районах.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.

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