В Тамбовской области зарегистрировали 146 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 146 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 44 938 жителей, вылечились — 42 470.

На госпитализации в настоящее время находятся 1027 пациентов, на карантине на дому — ещё 1283.

Первый этап вакцинации прошли 377 355 граждан, оба этапа — 352 304.

Также стало известно, что с 11 по 17 октября жители Новгородской области могут сделать прививку от COVID-19 в мобильных пунктах. Предварительная запись не требуется, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Пункты работают, в частности, в Великом Новгороде, Боровичском, Валдайском и Шимском районах.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.