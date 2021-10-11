В Башкирии выявили 610 случаев COVID-19 за сутки

В Башкирии выявили 610 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике за время пандемии достигло 72 879. Из больниц при этом выписаны 63 312 человек, в том числе 74 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,3 млн человек, завершили иммунизацию 1,2 млн.

Также стало известно, что в Челябинской области зарегистрировали 404 случая коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в области заболели 101 886 человек.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.