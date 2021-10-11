Иммунолог Жемчугов рассказал, как минимизировать риски заболеть коронавирусом

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Анастасия Белоусова
Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал о том, как минимизировать риски быть инфицированным коронавирусом при контакте с заболевшими.
Иммунолог Жемчугов рассказал, как минимизировать риски заболеть коронавирусом
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Врач отметил, что если дома появился член семьи с ПЦР-положительным тестом, то остальным необходимо придерживаться некоторых правил.

«Открыть окна и проветрить, не простудив человека сквозняком, потому что вирус улетает. Самому в первую очередь надеть маску, перед этим можно умыться, если вы как-то помогали этому больному. Сделать влажную уборку со средством, содержащим хлор. Полы протереть, поверхности все. Это действительно уменьшит количество вирусов», — сказал иммунолог.

Он добавил, что такие процедуры нужно делать почаще.

«Менять маски своевременно. Тогда мы убережём членов семьи от заражения в большей степени. По крайней мере, человек может легко перенести, если он получит мало вирусов и люди молодые», — заключил Жемчугов.

Ранее врачи Роспотребнадзора рассказали, что заболевание коронавирусом будет протекать легче, если при контакте с больным пациент был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо.

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