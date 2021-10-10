Подруга погибшей в ДТП с участием Собчак рассказала о просьбе о помощи

Подруга 35-летней погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак рассказала RT, что обращалась к телеведущей за помощью: у женщины остался шестилетний ребёнок.

«Ответил помощник её, но как бы проигнорировал. Я объяснила ситуацию — осталась девочка маленькая, — чтобы Ксения Анатольевна поучаствовала как-то, поддержала. Он сказал, что у нас нет данных ни о погибших, ни о дочке, мы, к сожалению, ничем не можем помочь», — рассказала женщина.

По её словам, ребёнок в настоящее время находится у отца, бывшего мужа погибшей. Женщина отметила, что на связь с ней он не выходит.

Ранее коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявлял РИА Новости, что телеведущая поможет семье погибшей и пострадавшим в ДТП в Сочи.

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина. Позднее сама телеведущая рассказала о произошедшей аварии.

По факту ДТП возбудили дело. Как сообщили в прокуратуре региона, перевозивший Собчак водитель признал вину в смертельном ДТП.