Подруга погибшей в ДТП с участием Собчак рассказала о просьбе о помощи

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Подруга 35-летней погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак рассказала RT, что обращалась к телеведущей за помощью: у женщины остался шестилетний ребёнок.
Подруга погибшей в ДТП с участием Собчак рассказала о просьбе о помощи
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Ответил помощник её, но как бы проигнорировал. Я объяснила ситуацию — осталась девочка маленькая, — чтобы Ксения Анатольевна поучаствовала как-то, поддержала. Он сказал, что у нас нет данных ни о погибших, ни о дочке, мы, к сожалению, ничем не можем помочь», — рассказала женщина.

По её словам, ребёнок в настоящее время находится у отца, бывшего мужа погибшей. Женщина отметила, что на связь с ней он не выходит.

Ранее коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявлял РИА Новости, что телеведущая поможет семье погибшей и пострадавшим в ДТП в Сочи.

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина. Позднее сама телеведущая рассказала о произошедшей аварии.

По факту ДТП возбудили дело. Как сообщили в прокуратуре региона, перевозивший Собчак водитель признал вину в смертельном ДТП.

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