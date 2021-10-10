Перевозивший Собчак водитель признал вину в смертельном ДТП
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Согласно предварительным данным, в результате ДТП скончался ещё один участник аварии, в результате чего число жертв возросло до двух.
Ранее сообщалось, что автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина.
Позднее сама телеведущая рассказала о произошедшей аварии.