Перевозивший Собчак водитель признал вину в смертельном ДТП

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Водитель Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, признал вину в смертельном ДТП в Краснодарском крае.
Перевозивший Собчак водитель признал вину в смертельном ДТП
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, в результате ДТП скончался ещё один участник аварии, в результате чего число жертв возросло до двух.

Ранее сообщалось, что автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина.

Позднее сама телеведущая рассказала о произошедшей аварии.

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