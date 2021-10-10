Перевозивший Собчак водитель признал вину в смертельном ДТП

Водитель Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, признал вину в смертельном ДТП в Краснодарском крае.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, в результате ДТП скончался ещё один участник аварии, в результате чего число жертв возросло до двух.

Ранее сообщалось, что автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина.

Позднее сама телеведущая рассказала о произошедшей аварии.