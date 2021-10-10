По факту ДТП с участием Собчак возбудили дело
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В отношении водителя автомобиля Mercedes... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — отмечается в заявлении.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По уточнённым данным МВД, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали.
Ранее сообщалось, что автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина. Позднее сама телеведущая рассказала о произошедшей аварии.
Как сообщили в прокуратуре региона, перевозивший Собчак водитель уже признал вину в смертельном ДТП.