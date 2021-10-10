Дело о крушении самолёта L-410 передано в центральный аппарат СК

Короткая ссылка
Уголовное дело о крушении самолёта L-410 в Татарстане будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин.
Дело о крушении самолёта L-410 передано в центральный аппарат СК
  • © СК РФ

«В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК России поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа с привлечением следователей-криминалистов военного следственного управления.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро получили травмы.

Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, было возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить