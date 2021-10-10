Дело о крушении самолёта L-410 передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о крушении самолёта L-410 в Татарстане будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК России поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа с привлечением следователей-криминалистов военного следственного управления.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро получили травмы.

Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, было возбуждено уголовное дело.