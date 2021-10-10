Власти Татарстана рассказали об отказе левого двигателя упавшего L-410
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Об этом сообщает РИА Новости.
«На высоте 70 м пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку», — заявил Минниханов в ходе посещения места падения самолёта.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.
Следователи начали проверку по факту происшествия.
Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.