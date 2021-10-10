Власти Татарстана рассказали об отказе левого двигателя упавшего L-410

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что пилоты разбившегося в районе города Мензелинска самолёта L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На высоте 70 м пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку», — заявил Минниханов в ходе посещения места падения самолёта.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.