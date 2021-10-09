В Оренбургской области выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем

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Из больницы в Оренбургской области выписаны восемь пациентов после отравления суррогатным алкоголем. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
В Оренбургской области выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем
  • РИА Новости

«В настоящее время в стационарах находится 23 человека, в том числе пятеро тяжёлых — на аппаратах ИВЛ. Трое пациентов переведены в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, восемь пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, выписаны.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 30.

9 октября следователи задержали ещё двух человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате чего число фигурантов данного дела увеличилось до девяти.

Подробнее по теме — в материале RT.

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