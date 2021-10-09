Число фигурантов дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области возросло до девяти
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Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четверых из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29, всего пострадали 54 жителя региона.
Полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь.