Число фигурантов дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области возросло до девяти

Следователи задержали ещё двух человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате чего число фигурантов данного дела увеличилось до девяти.

Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четверых из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29, всего пострадали 54 жителя региона.

Полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь.