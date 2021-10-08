Сенатор Рязанский прокомментировал планы увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал планы увеличить в России максимальное пособие по безработице в 2022 году.
Сенатор Рязанский прокомментировал планы увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Это правильное решение. Человек, оставшийся без работы должен получать пособие хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда. Это решение было закреплено в законодательстве, поэтому на следующий год произойдёт выполнение норм закона и сумма индексируется до этой величины», — пояснил сенатор.

Ранее Минтруд сообщил, что в России максимальное пособие по безработице в 2022 году планируется увеличить до 12 792 рублей, приравняв его к минимальному размеру оплаты труда на 2021 год.

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