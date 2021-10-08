Кандидат медицинских наук Миллер рассказал о способах лечения гайморита

Кандидат медицинских наук Александр Миллер рассказал о способах лечения гайморита.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что применяются такие консервативные методы, как капли в нос и смазывание, а также хирургические способы.

Как отметил эксперт, не обращать внимания на гайморит нельзя, поскольку это грозит осложнениями.

Что касается профилактики, то прежде всего рекомендуется своевременно и правильно лечить насморк, чтобы он не стал хроническим.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.