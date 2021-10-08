В Волгоградской области выявили 368 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Волгоградской области выявили 368 случаев коронавируса за последние сутки.
В Волгоградской области выявили 368 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 94 974 жителя. Выздоровели 84 546 человек, в том числе 337 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области подтвердили 184 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Выписаны 144 пациента. Всего в регионе зарегистрировали 64 942 заболевших. Вылечились 51 295.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить