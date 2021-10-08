В Волгоградской области выявили 368 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 368 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 94 974 жителя. Выздоровели 84 546 человек, в том числе 337 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области подтвердили 184 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Выписаны 144 пациента. Всего в регионе зарегистрировали 64 942 заболевших. Вылечились 51 295.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.