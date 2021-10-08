В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Башкирии зарегистрировали 615 новых случаев коронавируса.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии заболели более 71 тыс. жителей республики.

Амбулаторно лечатся 6244 пациента, в госпиталях — ещё 986.

Также стало известно, что в Курской области вакцинацию от COVID-19 прошли 409 232 человека. Оба компонента вакцины получили 391 235 жителей, передаёт kp.ru.

По данным штаба, всего в регионе зарегистрировано 59 458 случаев коронавируса, в том числе 241 за последние сутки.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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