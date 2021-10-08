В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на оперативный штаб.
С начала пандемии заболели более 71 тыс. жителей республики.
Амбулаторно лечатся 6244 пациента, в госпиталях — ещё 986.
Также стало известно, что в Курской области вакцинацию от COVID-19 прошли 409 232 человека. Оба компонента вакцины получили 391 235 жителей, передаёт kp.ru.
По данным штаба, всего в регионе зарегистрировано 59 458 случаев коронавируса, в том числе 241 за последние сутки.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.