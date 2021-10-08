В Татарстане изменятся правила работы мобильных пунктов вакцинации на фоне пандемии COVID-19

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Минздрав Татарстана разъяснил, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в условиях новых ограничений, вступающих в силу на территории республики с 11 октября.
В Татарстане изменятся правила работы мобильных пунктов вакцинации на фоне пандемии COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет «Реальное время».

Пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса шесть месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.

На сегодняшний день в Татарстане работают 163 пункта вакцинации от COVID-19, включая стационарные и мобильные бригады.

Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.

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